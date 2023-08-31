Yargıtay başkanı: Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Ülke Başsavcılığı’ olmalı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, ‘Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ adının ‘Ülke Başsavcılığı’olarak değiştirilmesi gerektiğini savundu.

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Adli yıl açılışı öncesi Milliyet’ten Didem Özel Tümer’e konuşan Akarca, başsavcılıktan ‘cumhuriyet’ ibaresinin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Önerisini anlatan Akarca şunları söyledi:

*Bir başka öneri olarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı’ olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Karşılaştırmalı hukukta genellikle ülke başsavcılığı sistemi mevcut olup, adli makamlar arasındaki denkliğin de tesisi gerekir. Yapılacak soruşturmalarda, devletin ilgili kurumlarıyla işbirliği yapılması önemli olduğu gibi, yabancı ülkelerin adli makamlarıyla da üst düzey koordinasyon ve adli yardım sağlanmalıdır.

‘Ülke Başsavcılığı olarak yapılandırılmalı’

*Sınırötesi suçlarla, organize ve terör suçlarıyla mücadele için, soruşturmaların tek elden, uzmanlaşmış cumhuriyet savcıları ve gerekli teknik donanıma sahip adli kolluk personeli tarafından, gecikmeksizin yürütülmesi gerekir. Tüm bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Ülke Başsavcılığı’ olarak yapılandırılmalıdır.