Güney Afrika’daki apartman yangınında 73 kişi öldü

Güney Afrika’nın en büyük şehri Johannesburg’daki çok katlı bir binada çıkan yangında 73 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

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Johannesburg Acil Durum Yönetim Servisi Sözcüsü Robert Mulaudzi, yangının yerel saatle 01.30 civarında çıktığını belirtti.

Bölgeye gittiklerinde birçok kişinin hala binada olduğunu tespit ettiklerini belirten Mulaudzi, bu kişilerden bazılarını kurtarmayı başararak hastaneye sevk ettiklerini, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

Mulaudzi, Twitter’dan son duruma ilişkin yaptığı açıklamada ise yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediğini kaydetti:

“Son güncellememize göre ölü sayısı 73, yaralı sayısı ise 52 oldu. Arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.”

Yangının çıktığı binanın daha önce yetkili makamlara ‘terk edilmiş’ olarak bildirildiği ve ülkede yasa dışı bulunan kişilerin bu binada yaşadığı öne sürüldü.