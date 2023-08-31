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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Barosu, valiliğin içki yasağını yargıya taşıdı

İstanbul Barosu, İstanbul Valiliği’nin ‘alkol genelgesi’nin iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açtı.

Fotoğraf: AA

Valiliğin kararına göre İstanbul’da park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki içmek yasaklanmıştı.


İstanbul Barosu bunun üzerine ‘özel yaşamın gizliliği’ne atıfta bulunarak, genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulması için kararı yargıya taşıdı.

Baronun konuya ilişkin açıklamasında “İstanbul Barosu olarak kişilerin yaşam biçimlerine müdahale eden bu genelgenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nde 2023/1991 Esas numarası ile dava açılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Bu genelgeyle Anayasa’nın 20’nci maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8’inci maddesiyle güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliğine müdahale edildiğinin kaydedildiği açıklamanın devamında “Anayasa’nın 6’ncı maddesi uyarınca, hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” dendi.

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