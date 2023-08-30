İstanbul’da park, piknik, plaj ve sahilde içki içmek yasaklandı

İstanbul’da park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki içmek yasaklandı.

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Show TV’nin duyurduğu valilik kararında yasağın gerekçesi olarak ‘çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek’ gösterildi.

Kararda ayrıca, emniyet/jandarma ve zabıta birimlerinin ‘etkin şekilde’ denetim yapması, ‘halkın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi’ ve hükümlere uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatması tebliğ edildi.

Diken’in ulaştığı İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, söz konusu kararı doğruladı.

Son yıllarda yıkıcı enflasyon ve Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) altında ezilen yurttaşlar özellikle sosyalleşmek için sahil, park ve piknik alanlarını seçiyor.

Valilik, gerekçe olarak ‘çevrenin rahatsız edilmemesi’ni gösterse de birçok yurttaş bu kararı ‘hayat tarzı’na bir müdahale olarak gördü.

10-15 yıllık dizilere bakıp normal bir şekilde içki içildiğini görüp şaşırıyoruz ya; aynı şaşkınlık ve hayreti parkta ve sahilde kendi halinde içki içip eğlenen fotoğraflarımızı görenler yaşayacak. https://t.co/GzPkCC7CXE — Retrolandın Ali (@retrolandin) August 30, 2023

iran'ın underground partilerinden mi vermek zorunda kalıcaz artık:D https://t.co/ZvyeLnFbuS — berfiniel🦋 (@luthieno) August 30, 2023

Muhalefetin buna nasıl yanıt vereceğini çok merak ediyorum.



KK: “Erdoğan bu konuda samimiyse bütün ülkede yasaklasın, hodri meydan!”



Akşener: “Sen önce kendi etrafındaki alkoliklere bak”



Babacan: “Herkes istediği gibi yaşar, ama devletin de aileyi koruma yükümlülüğü vardır” https://t.co/8uJFBGogfb — Marsel Tuğkan Gündoğdu (@nectug) August 30, 2023

İlmek ilmek sıklaştırıyorlar modern şeriatı. Moda sahilde, Caddebostan sahilde iki bira içmeyiverin diyor yüce devletimiz https://t.co/M2NyNdjk7u — Kaan Kavuşan (@yikimagidenadam) August 30, 2023

Zenginlere işlemeyen "şeriat".



Daha ucuz olduğu için içkini marketten alıp sahile veya parka gidiyorsun, tek zevkin bu çünkü işçisin, aldığın maaş ev kirana bile yetmiyor, mekanlar çok pahalı. Sonra devlet gelip cizye gibi aldığı vergi yetmezmiş gibi burada da içmek yasak diyor. https://t.co/bTPQwpuZrM — mahirgra (@mahirgra) August 30, 2023

cizye vergisi gibi vergi koy, satış saatlerine kısıtlama getir, şimdi de doğrudan yasakla..

meselenin kamu sağlığı falan olmadığını herkes görüyor. https://t.co/DTVrsgfdhG — fatih yaşlı (@fatih_yasli) August 30, 2023

Türkiye İran mı oluyor ahahahaaa

yaaaaa işte böyle sarı öküz https://t.co/Svwy2g21cv — Hande Öngör Oettermann (@hande64) August 30, 2023

Sigara ile böyle savaşmıyorlar. Çünkü konu halk sağlığı vs değil. https://t.co/d2IPB0pB1W — Mesut Çevik (@mesutcevik) August 30, 2023