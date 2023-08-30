İstanbul’da park, piknik, plaj ve sahilde içki içmek yasaklandı

İstanbul’da park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki içmek yasaklandı.
Show TV’nin duyurduğu valilik kararında yasağın gerekçesi olarak ‘çevrenin rahatsız edilmemesi, olumsuz görüntülerin oluşmasına mahal vermemek’ gösterildi.
Kararda ayrıca, emniyet/jandarma ve zabıta birimlerinin ‘etkin şekilde’ denetim yapması, ‘halkın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi’ ve hükümlere uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatması tebliğ edildi.
Diken’in ulaştığı İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, söz konusu kararı doğruladı.
Son yıllarda yıkıcı enflasyon ve Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) altında ezilen yurttaşlar özellikle sosyalleşmek için sahil, park ve piknik alanlarını seçiyor.
Valilik, gerekçe olarak ‘çevrenin rahatsız edilmemesi’ni gösterse de birçok yurttaş bu kararı ‘hayat tarzı’na bir müdahale olarak gördü.