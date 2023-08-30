Valilikten içki yasağı açıklaması: Yeni bir karar yok, yükümlülükleri hatırlattık

İstanbul Valiliği, park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki içmenin yasaklandığı kararın ‘yeni olmadığını, ilgili kurumlara yükümlülüklerin hatırlatıldığını’ savundu.

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Valiliğin dünkü kararına göre İstanbul’da park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki içmek yasaklandı.

Kararda, emniyet/jandarma ve zabıta birimlerinin ‘etkin şekilde’ denetim yapması, ‘halkın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi’ ve hükümlere uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatması tebliğ edilmişti.

İstanbul Valiliği’nin resmi açıklamasında ‘içki kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmadığı’ yazılarak “Alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (kaymakamlık ve belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız” dendi.

Valilik, ‘hatırlatma genelgesi’nin muhtarlardan, sosyal medya ve vatandaşlardan gelen, ‘alkollü içki tüketimine bağlı asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetlerin etkili olduğunu’ savundu.