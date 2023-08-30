İstanbul valisine göre içki yasağının gerekçelerinden biri ‘kadınların huzuru’ymuş

İstanbul Valisi Davut Gül, park, piknik, plaj ve sahilde içki içmenin yasaklanmasının gerekçelerinden birinin ‘kadınların rahatsız edilmeden vakit geçirme hakkı’ olduğunu savundu.

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Valiliğin dünkü kararına göre İstanbul’da park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki içmek yasaklandı.

Kararda, emniyet/jandarma ve zabıta birimlerinin ‘etkin şekilde’ denetim yapması, ‘halkın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi’ ve hükümlere uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatması tebliğ edilmişti.

Valilik tepkilerin ardından yayınladığı açıklamada kararın ‘yeni olmadığını, ilgili kurumlara yükümlülüklerin hatırlatıldığını’ savunmuştu.

‘Kadınların hakkı’na dikkat çekmek istemişler!

Twitter paylaşımında İstanbul Valisi Davut Gül’le konuştuğunu söyleyen gazeteci Nevşin Mengü‘nün aktardığına göre Gül de resmi açıklamaya paralel olarak yeni yasak getirmediklerini, mevcut yasaları hatırlattıklarını söyledi.

Vali ayrıca, kadınların da İstanbul’da ‘korkmadan gece geç saatlerde dahi park ve sahillerde rahatsız edilmeden vakit geçirmesinin hakkı olduğunu’ söyledi. ‘Genelgeyle buna da dikkat çekmek istediklerini’ belirtti.

‘Bir insan fiili ancak kanunla yasaklanabilir‘

Mengü’ye konuşan avukat Hüseyin Ersöz, durumu şöyle değerlendirdi: “Mevcut yasaya göre içki içmek yasak değil, sarhoşluk hali ile rahatsızlık vermek idari cezaya tabi. İdari para cezasının rahatsızlık verme hali olmadan uygulanması da mümkün değil. Kimi rahatsız ettiğini tutanak altına alması lazım. Rahatsız etme aynı zamanda suç. Bundan dolayı rahatsız olanın ifadesini alması da gerekebilir.”

Pandemi döneminde yayınlanan genelgeleri eleştiren anayasa profesörü Kemal Gözler, Anayasa’nın 13’üncü maddesine göre, bir insan fiilinin ancak kanunla yasaklanabildiğini hatırlatmıştı: “İnsanların sokağa çıkması, sağlık personelinin istifa etmesi, alkollü içeceklerin satılması veya keza kamusal alanlarda görevini ifa eden polislerin fotoğraflarının çekilmesi ancak kanunla yasaklanabilir.

Ne yapacaksanız, neyi yasaklayacaksanız, hiç olmazsa bunu, Anayasanın öngördüğü hukukî şekilleri kullanarak yapınız. Bir insan fiilini yasaklamanın yolu ‘genelge‘ değildir. Anayasamızın 13’üncü maddesine göre, bir insan fiili ancak ‘kanun‘ ile yasaklanabilir.“