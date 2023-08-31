Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi rakipleri belirlendi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag’la mücadele edecek.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda gruplar, Monako’daki Grimaldi Forum’da düzenlenen çekilişle belirlendi.

Eski futbolcular Eric Abidal ve Joe Cole’un yaptığı kura çekimine 4’üncü torbadan katılan Galatasaray, Almanya’nın Bayern Münih, Britanya’nın Manchester United ve Danimarka’nın Kopenhag takımlarının bulunduğu A Grubu’nda yer aldı.

19 Eylül’de başlayacak grup maçları, 13 Aralık’ta sona erecek. Dörderli sekiz grupta yapılacak altışar karşılaşmanın ardından ilk iki sırayı alan takımlar, son 16 turuna yükselecek. Üçüncülerse yollarına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam edecek.

Ekipler, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Geçen sezon Manchester City’nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2024 finali, 1 Haziran’da Britanya’nın başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

Kura sonucu belirlenen sekiz grup şöyle:

A Grubu: Bayern Münih (Almanya), Manchester United (Britanya), Kopenhag (Danimarka), Galatasaray

B Grubu: Sevilla (İspanya), Arsenal (Britanya), PSV Eindhoven (Hollanda), Lens (Fransa)

C Grubu: Napoli (İtalya), Real Madrid (İspanya), Braga (Portekiz), Union Berlin (Almanya)

D Grubu: Benfica (Portekiz), Inter (İtalya), Salzburg (Avusturya), Real Sociedad (İspanya)

E Grubu: Feyenoord (Hollanda), Atletico Madrid (İspanya), Lazio (İtalya), Celtic (İskoçya)

F Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Borussia Dortmund (Almanya), Milan (İtalya), Newcastle United (Britanya)

G Grubu: Manchester City (Britanya), Leipzig (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), Young Boys (İsviçre)

H Grubu: Barcelona (İspanya), Porto (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Royal Antwerp (Belçika)