Akşam Postası / 30 Ocak 2022

CHP’den, Erdoğan’ın katıldığı açılışta küçük çocuğa hakaret ettirilmesine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tuttuğu mikrofondan kendisine hakaret ettirilen küçük çocukla ilgili ‘haber paylaşılmamasını, kötü söz söylenmemesini’ istedi.

Akaryakıt ve fatura zamları, asgari ücreti ‘eritti’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın raporuna göre akaryakıt ve faturalara gelen zam sonrası oluşan maliyet yükü, asgari ücretteki artışın yarısına denk geliyor.

Kılıçdaroğlu yine randevu verdi; ‘sarayın trollerini’ davet etti

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 21:00’de açıklama yapacağını belirterek ‘sarayın trollerini’ davet etti.

İmamoğlu, adalet bakanının istifasını MOBESE’ye bağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü istifaya götüren olayın, MOBESE görüntülerinin yayınlanması olduğunu söyledi.

İYİ Partili Ağıralioğlu: Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor ‘cumhur ittifakı’ndan?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor cumhur ittifakı’ndan” diye sordu.

Prof. Tülek: Omicron’da toplumsal bağışıklığın oluşması mümkün değil

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi dekan yardımcısı ve klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek, Covid-19’un Omicron varyantında kişilerin tekrar enfeksiyon geçirme oranlarının yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu varyantta hastalığı geçirme yoluyla toplumsal bağışıklığın oluşmasının mümkün olmadığını söyledi.

HDP’den ‘üçüncü yol’ vurgusu: Türkiye iki seçeneğe mahkum değil

HDP Parti Meclisi, ‘üçüncü ittifak’ın tarihi önemde olduğunu bildirdi.

SES Ankara şubesinden Koca’ya tepki: ‘Bu ölümlere alışın’ demeye çalışıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız” sözlerine tepki gösterdi.

BM raporu: Yemen’de silah altına alınan 1968 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar heyetinin hazırladığı rapora göre 2020’de ve geçen yılın ilk beş ayında Yemen’de Husiler tarafından silah altına alınan 1968 çocuk hayatını kaybetti.

‘Kur korumalı’ sisteme kamu spotu: TL’mize kıymet veriyoruz

Döviz varlıklarını TL’ye çevirmeye teşvik etmek için hazırlanan kur korumalı mevduat (KKM) sistemi için kamu spotu çekildi.

Titanyumdan kalple hayata tutundu

Ali Alkaş tam on yıldır yapay kalple yaşamını sürdürüyor. Kalp yetersizliğine bağlı kardiyomiyopati (kalp kasının kalınlaşması ve kalbin büyümesi) hastası olan Alkaş, “Bundan daha güzel bir şey olur mu? Ben yaşıyorum!” dedi.

Kuzey Kore’den bir ayda yedinci balistik füze denemesi: 2017’den beri en büyük

Fotoğraf: BBC

Kuzey Kore’nin bir ay içindeki yedinci balistik füze denemesini yaptığı bildirildi.