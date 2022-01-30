Kılıçdaroğlu’ndan ‘troll raporu’: Hepinizi biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin halkın vergisiyle ‘beslediği troll ağı‘nı ortaya çıkardığı bir rapor hazırladığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Bu akşam saat 21.00’de, sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum” demişti.

CHP lideri söz konusu gönderide bir video paylaşarak şunları kaydetti: “Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç…”

CHP lideri videoda şunları kaydetti: “Bugün saray tarafından bana özel olarak atanan trolleri ve Türkiye genelinde kurulan devasa troll ağını anlatmak için sizi davet ettim. Biliyorsunuz bu sarayın şatafatını devam ettirmek için beslediği yapılar var. Milletin mutfağı faturalardan kırılırken devasa bir troll ağı Hazine’den çalınan paralarla besleniyor. Anladınız mı şimdi bir imzayla neden 6 milyar lira beşli çeteden birine aktarılıyor. Onlar bu parayla havuz medyası gibi kanalları finanse ediyor.

Finanse edilen diğer bir illegal ordu da işte bu troller. Sizin paranızı önce Hazine’ye alıyorlar, sonra bunlara aktarıyorlar ama yetmiyor artık Hazine. Onun için sizlere döndüler; vergi üstüne vergi, zam üstüne zam faturayı yine size çıkartıyorlar. Çünkü yeniden ‘götürmek üzere’ Hazine’ye para aktarmaları gerekiyor. Islak imzalarla.

Ben de bu troll ağının deşifre edilmesi için araştırmacılardan yardım istedim. Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal bir troll ağının nasıl çalıştırğını gösteriyor. Ayrıca da isim isim deşifre ediyor bu trolleri. Hepsi elimizde. Ama ben bana atanmış trollerime özel bir teşekkürü borç bilirim. Müthiş bir iş çıkarmışlar. Son altı ayda beni etiketleyen 700 binden fazla tweet atılmış. Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte her şeyi illegal.

Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar, MOBESE’yle her hareketimizi takip ediyorlar, dijitalde de bir troll ordusuyla karalamalar yapıyorlar. Sarayını tüm meşgalesi bu halkımız ise sefalet içerisinde. Durun birincisini anlatayım: Nevzat Kanlı ya da ‘Kanlı Nevzat 35’ mi diyeyim? Diğer nam-ı ‘Son Laik Bükücü.’ Nevzat Kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey. Ne yazsam ne tweet atsam nerede konuşmam yayınlansa bu sapığım hemen altına küfürleri döşüyor.

Çünkü söyleyeceği karşı bir fikir, görüş yok. İşi gücü deliler gibi küfretmek. Aslında bu ağlar iç içe geçmiş durumda. Nevzat Kanlı bir iç ağ, ona bağlanmış troller var. Onun sinyaliyle bu troller devreye girip onun küfürlerini paylaşıp duruyorlar. Mesela son üç-dört ay içinde Nevzat Kanlı bana yaklaşık 4 bin kez küfretmiş. Günde ortalama 40 küfür eder. Sanmayın ki Nevzat Kanlı bir robot. Sizin gibi gerçek bir kişi. Sarayın taşıyıcı trollerinden biri. Gerçi şu sıralar hesabı askıda ama biz biliyoruz onun ne yaptığını.

Bu arada Nevzat Kanlı gibi 10 civarında taşıyıcı troll daha var. Bunların altında ise yeni örgütlenmiş sinyal bekleyen başka troller de var. Sayıları 10 binleri buluyor bunların. Tıpkı bir ordu gibi. Mesela: ‘Trakyalı’ diye diğer bir troll başı. Günde beni hedef alan 30 tweet atıyor. Günde 30 küfür. Bu troller vallahi de billahi de harcanıyor. Bunların yeri Guinness Rekorlar Kitabı. Erdoğan sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar. Seversin sen ıslak imzayı.

Sonra ‘Servet K’ diye bir troll daha var. Bakın bu troll de son üç-dört ayda 3 bin 315 tweet yazmış. Evladım sen de harcanıyorsun buralarda. Sabri Kontek, Jaba Recep 8, sizleri de biliyorum ve tabi sizin lider ekibinizi de. The Marginal, Medya Adamı anladınız değil mi beni?

Mesela bir tanesi demiş ki, ‘Lan Kemal sen bir sonraki seçimi kazan ben donla gezeceğim.’ Bak, ben bunu söz olarak kabul ediyorum. Evladım öyle sahte isimlerin arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz. Sevgili halkım bunların işleyişleri çok basit. Troll başları ve yazılımlarıyla hashtag açıyorlar ve sürülerine talimat veriyorlar ‘Saldırın’ diye. Hepsi fake, hashtagler hepsi bot hesapların marifeti. Dilleri de çok tanıdık. Ağababalarının dili. Klavuzları camide dil kopartıyor, bunlar da dijitialde.

Sevgili troller size bir tavsiye: Verdikleri üç-beş kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonucu çok ağır olur. Sevgili baş algıcı, asıl sözüm sana. Çoluğu çocuğu bu algı işlerine, bu pisliklerine niye alet ediyorsun. Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Onların başını yakma. Otur kendin yaz tweet’lerini ya da topla cesaretini çık karşıma. Sen zaten küfür etsen kimse şaşırmaz. Merak etme. Bugünün hashtag’i de benden olsun sevgili halkım: #SarayınTrolleriİfşaOldu. Bunun altına yazarsınız ya da boşverin etiket falan yazmayın.”

Kılıçdaroğlu bu videoyu yayınladıktan kısa süre sonra ‘#SarayınTrolleriİfşaOldu’ etiketi gündemde birinci sıraya oturdu.