Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Ben ihalelere imza atmam, yalancılığını ispat ettin” diye seslendi.

Trabzon’da bir törende konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun kendisi canlı yayındayken açıklama yaptığını söyledi.

Erdoğan, CHP liderinin yalan söylediğini savunarak ihaleyi üç kat rakamla verdiklerini söylediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal… Yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma bakanıma dedim ki; ‘Dersini ver.’ Ertesi akşam Adil bey çıktı, buna güzel bir ders verdi.”

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kılıçdaroğlu, 26 Ocak’taki açıklamasında, bir ihalede 6 milyar liralık usulsüzlük yapıldığını, buna Erdoğan’ın imza attığını öne sürmüştü: “Belge yağıyor. Yolsuzluklar, israflar, peşkeşler… Bugün size bu belgelerden sadece bir tanesine şahit olmanız için davet ettim. Siz de görün yüzlercesi var. Bazıları bizzat Saray’daki şahıs tarafından imzalanmış. Bir belgeyi anlatayım, 3 Nisan 2018, bir açık ihale yapılır, bu ihaleye 15 firma katılır. İhalenin bedeli 3 milyar 198 milyon 743 bin 127 lira. Ama kazanan firmaya bu ihale verilmez çünkü beşli çeteden değil. Bu nedenle ihale iptal edilir ve aynı iş yeniden ihaleye gelir. 21 Ağustos 2020’de ihale açılır. Aynı iş bu kez 3 milyar 200 milyona değil, 9 milyar 449 milyon 995 bin 834 liraya beşli çeteye peşkeş çekilir. Saray’daki şahıs ne için imza atıyor anladınız mı? Aradaki 6 milyarlık fark için. Tek bir imza ile 6 milyar lira çeteye peşkeş çekiliyor. Hazine’nin kasasını soyanlar doymamış, daha da çok para istemişler ve imzalamak zorunda kalmış.”