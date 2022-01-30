SES Ankara şubesinden Koca’ya tepki: ‘Bu ölümlere alışın’ demeye çalışıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız” sözlerine tepki gösterdi.

Koca, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktığı, 174 kişinin yaşamını yitirdiği dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: “Artan vaka sayıları konusunda, -Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum- endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz.”

ANKA’nın aktardığına göre SES Ankara Şubesi, Koca’nın bu paylaşımına bugün yazılı açıklamayla yanıt verdi:

“Bakan, ‘Gripten, bugün açıklanan Covid kaynaklı ölümlerden daha fazla kişi ölüyor’ diyor. 2022 yılında ölümler 150’nin üstünde seyrederken 2020 yılında günlük ortalama açıklanan ölüm sayısı 75’ti. Bakanın açıklamaları ya o dönemki verilerin bizlerin ifade ettiği gibi gizlendiğinin itirafı ya da Bakan, ‘Bu ölümlere alışın’ demeye çalışıyor.”