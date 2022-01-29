Son 24 saat: 94 bin 783 vaka, 174 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

Bir günde 440 bin 17 Covid-19 testi yapılırken, 83 bin 261 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın günlük vaka tablosu ile birlikte paylaştığı değerlendirmesi şöyle: “Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor.“