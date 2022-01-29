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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 94 bin 783 vaka, 174 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi yaşamını yitirdi.

Bir günde  440 bin 17 Covid-19 testi yapılırken, 83 bin 261 kişi iyileşti.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın günlük vaka tablosu ile birlikte paylaştığı değerlendirmesi şöyle: “Vaka sayılarında görülen Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor.

Bakan Koca: Hastalık eski gücünde değil

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Türkiye’de bulunmayan antiviraller çantacılardan temin ediliyor

Covid-19 enfeksiyonunun tedavisinde hayat kurtaran antiviraller Molnupiravir, Paxlovid, Remdesevir ve monoklonal antikorlar Türkiye’de henüz bulunmuyor. Hastalar ve yakınları bu ilaçları yurt dışından ülkeye kaçak sokan ‘çantacı’lardan binlerce lira ödeyerek temin etmeye çalışıyor.