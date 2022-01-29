Bakan Koca: Hastalık eski gücünde değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 pandemisinin eski günlerdeki gücünde olmadığını söyledi.

Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen Giresun’daki toplu açılış töreninde şunları söyledi:

“Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı.”

Koca konuşmasında ayrıca yerli aşı TURKOVAC’a gösterilen ilgiden de memnuniyetini dile getirdi: “Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Bilimsel tüm gereklilikleri yerine getirerek etkili ve güvenli bir aşıyı tamamen yerli olarak geliştirdik. Ülkemizin gücüne, bilim insanlarımızın başarılarına inanın, onlarla gurur duyun. Aşı tercihinde, ‘Benin tercihim TURKOVAC’tır‘ diye yüksek sesle söyleyin.”