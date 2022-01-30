Kılıçdaroğlu yine randevu verdi; ‘sarayın trollerini’ davet etti

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 21:00’de açıklama yapacağını belirterek ‘sarayın trollerini’ davet etti.

CHP lideri Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: “Bu akşam saat 21.00’de, sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere.”

Kılıçdaroğlu, 26 Ocak Çarşamba günü de saat 22:00’de açıklama yapacağını duyurmuş, ‘cumhurbaşkanlığı sarayında alınan kararlara vatansever bürokratların direndiğini’ söyleyerek, ‘bir ihalede, bir ıslak imzayla kamunun 6 milyar TL zarara uğradığını’ açıklamış, elinde belge olduğunu ifade etmişti.