Gül’ün istifasının perde arkası: Erdoğan ‘tam uyum’ istiyor

ALTAN SANCAR

Ankara kulislerinde adalet bakanlığı makamındaki değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bakanlıklara ‘uyum’ uyarısı yaptığı konuşuluyor. Erdoğan’ın uyum isteğinin, devlet yönetimini ilgilendirdiği belirtiliyor.

28 Ocak Cuma gecesi yayınlanan Resmi Gazete’yle Abdulhamit Gül’ün adalet bakanlığında istifa ettiği ve yerine Bekir Bozdağ’ın getirildiği duyurulmuştu.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın aktardığına göre Gül, istifasını 24 Ocak tarihinde vermiş, ancak mektubu bekletmiş. 28 Ocak gecesinde mektup işleme alınıyor, zira o gün Gül İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıya gittiği ana ait MOBESE görüntülerinin servis edilmesini eleştiriyor.

İstanbul’da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda kapanmış, birçok kişi mahsur kalmıştı. İmamoğlu’nun Britanya’nın Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda yemek yerken gizlice çekilen fotoğrafı sosyal medyada yayınlanmış, ayrıca restoranın önünü gösteren bir de MOBESE görüntüsü paylaşılmıştı.

Kulislerde Erdoğan’ın ‘kabine içinde çekişen bakanlar’ görüntüsü vermek istemediği, Gül ile İçişleri Bakanı Soylu arasındaki adı konulmamış çekişmenin de bitmemesi nedeniyle huzursuz olduğu uzun süredir konuşuluyordu. Erdoğan içişleri ve adalet bakanlıklarının uyum içinde olmasının iktidar kadar, ‘cumhur ittifakı’ için de önemli olduğunu defalarca iki isme de dile getiriyor. Öyle ki Soylu’nun “Mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin” dedikten Gül’den gelen “Hukuk önden yürüsün biz ona göre kendimizi ayarlayalım” çıkışı üzerine, “Hepimiz hukukun adamlarıyız” diyerek geri adım atması da bundan kaynaklanıyor.

İki bakan, kamuoyu önünde olmasa da uygulamalarda ‘uyumsuz’ görüntü vermeye devam edince Erdoğan, “Bu görüntü hem bize hem ittifaka zarar veriyor” diyor. Gül, bu mesajda yer alan ittifak vurgusu nedeniyle mesajın kendisine yönelik olduğunu düşünüyor ve bir süre sonra istifasını Erdoğan’a sunuyor. İmamoğlu’nun MOBESE görüntülerinin sızdırılmasına gösterilen üstü kapalı tepki sonucunda da Gül’ün bakanlık görevi sonra eriyor.

İmamoğlu da Gül’ün istifasının MOBESE görüntülerinin yayınlanmasından kaynaklandığını söylemişti.

Bakanlar arasında görüş ayrılığının yol açtığı izlenimin yinelenmesini istemeyen Erdoğan, cuma gecesi Resmi Gazete yayınlanmadan önce göreve getirilecek isim için “Tam uyum istiyorum” uyarısında bulunuyor.

İktidarın önemli bir dönemden geçtiğini düşünen Erdoğan, içişleri ile adalet bakanlığı arasındaki uyumun sağlanması amacıyla da güvendiği Bekir Bozdağ’ı tercih ediyor. AKP’li kaynaklar, bu nedenle de önümüzdeki dönemde kritik illerin başsavcılarının değişebileceğini düşünüyor.

Öte yandan Erdoğan’ın aynı uyum vurgusunu TÜİK’teki görev değişikliği bağlamında da yaptığı belirtiliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) başkanlığını yürüten Sait Erdal Dinçer 29 Ocak’ta görevden alınmış, yerine Erhan Çetinkaya atanmıştı.

Diken’in 19 Ocak tarihli özel haberinde, Erdoğan’ın Dinçer’e tepkili olduğunun konuşulduğu belirtilmişti. Buna göre TÜİK üzerinde son zamlar sonrası enflasyonun ‘yüksek hesaplanmaması’ için yoğun baskı söz konusuydu.