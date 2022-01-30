HDP’den ‘üçüncü yol’ vurgusu: Türkiye iki seçeneğe mahkum değil

HDP Parti Meclisi, ‘üçüncü ittifak’ın tarihi önemde olduğunu bildirdi.

HDP’nin 29 Ocak’taki parti meclisi toplantısının sonuç bildirgesinde, ‘cumhur ittifakı’nın ekonomik yaşamın devamını sağlayamadığı ve ‘milletin yoksulluk içinde olduğu’ belirtildi.

Bildirgede, işsizlik ve enflasyonun çift hane olduğu anımsatılarak ekonomik krize değinildi.

HDP’nin ‘siyasetin tüm alanlarında belirleyici olup hesapları bozmaya devam edeceği’ belirtilerek ‘tüm kesimlere demokratik, adil ve özgürlükçü siyaset’in her zaman hatırlatıldığı kaydedildi.

Bildirgede, HDP’nin ittifak çalışmalarını artıracağı mesajı verilerek şöyle dendi: “Türkiye halkları, iktidarı elde etmeye odaklanmış, milliyetçilik ve hamasette benzeşen iki seçeneğe mahkum değildir. Bugün, Türkiye halklarının tarihsel sorunları olan Kürt sorunu, demokratikleşme ve ekonomik adalet sorunlarına karşı farklı reçeteleri olmayan iki seçenekle karşı karşıyayız. HDP, bu iki seçeneğe karşı mücadele birliğini büyüterek üçüncü yolu güçlendirmeye ve Türkiye halklarına gerçek bir seçenek sunmaya yönelik çalışmalarını büyüterek sürdürmektedir. Mücadele birliğini sağlayarak üçüncü yolun genişletilmesinde ittifak çalışmaları tarihi önemdedir. Ezilenlerin bir araya gelmesi, genişlemesi ve güçlenmesi, Türkiye halkları ve gelecek kuşaklar için en önemli hamle olacaktır.”