‘Kur korumalı’ sisteme kamu spotu: TL’mize kıymet veriyoruz

Döviz varlıklarını TL’ye çevirmeye teşvik etmek için hazırlanan kur korumalı mevduat (KKM) sistemi için kamu spotu çekildi.

Dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralı 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın hazine tarafından ödenmesini esas alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Merkez Bankası (MB) tarafından hazırlanan video bugün paylaşıldı.

Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor.



Haydi sen de Türk Lirasına değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın! #kıymetveriyoruz pic.twitter.com/eYuRKkebOu — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 30, 2022

‘Korumalı Türk Lirası mevduatıyla sen kazan ki Türkiye kazansın’ sloganı kullanılan kamu spotunda şu ifadeye yer verildi: “Kıymet veriyoruz… Gece gündüz döktüğün alın terine, el emeğine, göz nuruna, işine dört elle sarılmana kıymet veriyoruz. Yarınların güvencesi birikimine, binlerce aileye iş imkanı sağlamana, ekmek teknesi olmana kıymet veriyoruz. Ülkemiz için ürettiklerine, bu ülke için kurduğun hayallere kahramanca mücadelene kıymet veriyoruz.

Biz el üstünde tuttuğumuz Türk Liramıza kıymet veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun seni de tasarruflarını da koruyoruz. Haydi gel, kur korumalı vadeli mevduat ve katılım hesabına geç, Sen kazan ki Türkiye kazansın.”