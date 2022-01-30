BM raporu: Yemen’de silah altına alınan 1968 çocuk hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar heyetinin hazırladığı rapora göre 2020’de ve geçen yılın ilk beş ayında Yemen’de Husiler tarafından silah altına alınan 1968 çocuk hayatını kaybetti.
Dört kişilik heyetin hazırladığı raporda, Yemen’de İran destekli Husilerin, sivil halka yönelik ihlallerine yer verildi.
Husilerin, aileleri ‘çocuklarının silah altına alınmasına’ rıza göstermemeleri halinde insani yardımlardan yararlanamayacakları şeklinde tehdit ettiği belirtilen rapora göre ülkede 2020 yılında 1406, geçen yılın ocaktan mayıs ayı sonuna kadarki döneminde ise 562 çocuk ‘cephede’ hayatını kaybetti.
Bazı kamplarda yedi yaşındaki çocuklara silah eğitimi verildi. Çocukların, Husilerin sıkça kullandığı, “ABD’ye ölüm, İsrail’e ölüm, İslam’a zafer” sloganını atmaları istendi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de İran destekli Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015’ten beri Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.