Prof. Tülek: Omicron’da toplumsal bağışıklığın oluşması mümkün değil

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi dekan yardımcısı ve klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Necla Tülek, Covid-19’un Omicron varyantında kişilerin tekrar enfeksiyon geçirme oranlarının yüksek olduğuna dikkati çekerek, bu varyantta hastalığı geçirme yoluyla toplumsal bağışıklığın oluşmasının mümkün olmadığını söyledi.

AA’nın bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantında çok sayıda kişinin hastalığı geçirmesiyle toplumsal bağışıklığın sağlanıp sağlanamayacağına ilişkin sorularını yanıtlayan Külek şöyle konuştu: “Örneğin, iki ay içerisinde Avrupa kıtasının en az yarısının Omicron enfeksiyonunu geçireceği öngörülüyor. Fakat buradaki sorun Omicron’un bağışıklık bırakıp bırakmadığı. Eldeki veriler kısıtlı ama biz biliyoruz ki Omicron’da tekrar enfeksiyon oranı yüksek. Bu da yeterli bağışıklık bırakmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Omicron’da hastalığı geçirme yoluyla toplumsal bağışıklığın oluşması mümkün değil.”

‘Toplumun yüzde 90’ı aşılanmalı’

Omicron’un daha önceki varyantlara kıyasla hafif seyretmesine karşın Türkiye’de günde ortalama 200 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Tülek, toplumsal bağışıklığa aşılanmayla ulaşılabileceğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Toplumun en az yüzde 90’ının aşılanması gerekiyor. Fakat aşılanmada da farklılıklar var. Daha önceki aşıların koruyuculuk oranı yüksek ama birkaç ay sonra bağışıklamanın düştüğünü görüyoruz. Bu nedenle bizim toplumsal bağışıklığa ulaşabilmemiz için toplumun en az yüzde 90’ının çok hızlı bir şekilde aşılanması lazım. Çünkü virüsler mutasyona çok uygun, bu oranda aşılanmayı sağlayamazsak virüsün çoğalması, toplumda yayılması yeni mutasyonların, varyantların ortaya çıkmasına yol açacak.

‘İki doz yetmiyor’

Bu nedenle toplumda çok yüksek düzeyde, hızlı aşılama gerekiyor. Aşılamada da sadece iki doz yetmiyor, artık hatırlatma dozunun da mutlaka olması lazım.”

Türkiye’de 18 yaş üstünde iki doz aşılanmış bireylerin oranının yüzde 84’ün üstünde olduğuna işaret eden Tülek, “Ülkemizdeki verilerde 18 yaş üstünde toplumun büyük bölümü iki doz aşılanmış olarak gözüküyor. Fakat burada kişilerin hangi aşıyla, ne zaman aşılandığı önemli. Çünkü mRNA aşısı da olsa birkaç ay sonra bağışıklık düşüyor, Omicron’a karşı koruyuculuk çok azalıyor. Yani geçmişte yapılan iki doz aşılamanın şu an etkisi yok” dedi.

‘İnaktif aşılar etkili değil’

İnaktif aşıların koruyuculuğunun ise Delta ve Omicron’a karşı etkili olmadığını dile getiren Tülek, “Toplumuzdaki aşılanma oranlarının bu verilerle birlikte gösterilmesi önemli. Son üç ayda kaç kişi aşı oldu, kaçı mRNA’ydı ve kaç kişi hatırlatma dozunu yaptırdı? Bu bize gerçek rakamları gösterecektir” görüşünü paylaştı.