Akşam Postası / 30 Mayıs 2021

Peker 8’inci videoda Erdoğan’a seslendi: Delillerle anlatacağım, helalleşeceğiz abi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, “Bu pazar günü hem bir kolunuzu hem bir bacağınızı kopartacağım (mecazi anlamda)” diye duyurduğu 8’inci videosunu ‘Fırtınalarla büyüyen fidanlar rüzgarlarla yıkılmaz başlığıyla’ yayınladı. Peker ilk kez doğrudan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Helalleşeceğiz abi.”

Arşivden… Bahçeli’den Erdoğan’a: Eli kanlı hangi gruplara sevkiyat yapıldı?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Suriye’ye gönderilen silahlarla ilgili ifadelerinden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin MİT TIR’ları üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği sözler yeniden gündeme geldi.

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SANA duyurdu: El Bab’da Türkiye destekli paralı askerlerin lideri öldü

Suriye haber ajansı SANA, Halep’in kuzeydoğu kırsalında bulunan El Bab’da infilak eden bir araçta bulunan Ahrar el Şam liderinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde isim verilmedi.

Pandemi günlerinde nefes almak için: ArtContact İstanbul başlıyor

Yedi yıldır başkentte ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı’nı düzenleyen ATİS Fuarcılık, artık bir ayağını İstanbul’a uzatıyor. 31 Mayıs Pazartesi günü ön izlemeyle İstanbul’a ‘Merhaba’ diyecek uluslararası çağdaş sanat fuarıArtContact İstanbul, 1 Haziran’da başlayacak yeni dönemi sanatla karşılama imkanı da sunacak.

Covid-19 aşıları ‘cinsiyetçi’ mi?

Hem klinik araştırmalar hem de ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verileri Covid-19 aşılarının kadınlarda daha az etkili olabildiğini gösteriyor.

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‘Corona’ya karşı korur’ iddiasıyla yılan yiyip video paylaşan kişi tutuklandı

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yaşayan bir kişi, ‘Covid-19’a karşı koruyacağını’ iddia ederek yılan yerken çektiği videoyu paylaşan kişi tutuklandı.

Everest’e en kısa sürede tırmanan kadın: Hong Konglu öğretmen 25 saat 50 dakikada zirveye ulaştı

Fotoğraf: Twitter

Hong Konglu Ada Tsang Yin-hung, dünyanın en yüksek dağı Everest’in zirvesine en kısa sürede tırmanan kadın oldu.

Boris Johnson gizlice evlendi

Britanya Başbakanı Boris Johnson (56) ve nişanlısı Carrie Symondsdün başkent Londra’daki Westminster Katedrali’nde gizlice evlendi.