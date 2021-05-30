Çocuk Kitaplığı / Duygularım: Yedi temel duyguya dair etkinlik kitabı

AYNUR KOLBAY

Belli bir nesil olarak çocukluğumuzdan itibaren aileden başlayıp topluma yayılan bir yasaklar silsilesi içinde büyüdük. Bu nedenle duyguların rahat ifade edilip edilememesini toplumsal bir durum olarak görüyorum. “Aman şunu yapma” gibi eylemsel engellemelere ek olarak “Ağlayıp durma”, “Bağırma“, “Sevindiğini belli etme“, “Korkacak bir şey yok ki” gibi duygularımıza dair sınırlamalarla da sık karşılaşılan bir toplumda yaşıyoruz. Çocukluktan gelen bu alışkanlıklar, yetişkinliğe geçince farklı boyutlara ulaşıyor tabii ki. “Erkekler ağlamaz, kadınlar erkekler gibi öfkelenemez, korku çoğu koşulda acizlik ya da zayıflık anlamına gelir, sevgi çoğunlukla belli edilmez” ve daha nicesi.

Ama gelin görün ki ne hissettiğimizi anlamak, doğru ifade edebilmek ve hissettiğimiz duyguyla barışık olmak hayatımızı idame ettirebilmemiz için çok önemli. İşte bu nedenle de çocukların küçük yaştan itibaren duygularını tanıması ve doğru yönetmeyi öğrenmesi, güçlü, sağlıklı ve kendisi ile barışık karakterlere sahip bireyler olabilmeleri için çok büyük bir avantaj.

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Neyse ki çocuk kitapları var da, yetişkinlerin beceremediği ya da nereden başlayacağını bilemediği durumlarda yardıma yetişiveriyor.

Domingo Yayınları’ndan çıkan ‘Duygularım’, yazarlarının deyimiyle, ‘çocukların duygularının efendisi olabilmeleri için hazırlanmış bir etkinlik kitabı‘. Kitabın yazarları Fransa’da pozitif ebeveynlik yönteminde öncü psikoterapistlerden Isabelle Filliozat ve psikoterapist/çocuk terapisti Virginie Limousin.

Kitap çocukların duygularına karşı nasıl davranış geliştireceğine dair ayrı bölümlerden oluşuyor. Öfke, utanç, mutluluk, üzüntü, sevgi ve hayal kırıklığı gibi en sık hissettiğimiz yedi temel duyguya dair etkinliklerin yanısıra, duyguların evrenselliği, hissettiğimiz her türlü duygunun, hatta duygu karmaşalarının bile normalliği üzerinde durulan çalışmalara yer veriliyor.

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Sayfa yapısı ve boyutuyla çocukları kesme, biçme, boyama, yazma, yapıştırma gibi eğlenceli aktivitelerin içine sokan kitap bir yandan da duyguların keşfi için önemli ve bilimsel gerçeklere de anlaşılır ve basit bir şekilde yer veriyor.

Éric Veillé tarafından çizilen resimler ise tüm bu aktiviteleri daha renkli ve eğlenceli bir hale sokuyor.

Yedi yaş ve üstü tüm okuyuculara hitap eden kitabın en önemli özelliklerinden birisi de en sonda ayrı bir kitapçığa dönüştürülebilecek şekilde hazırlanmış ebeveyn kitapçığı. Ebeveynler için harika bir rehber özelliğindeki bu kitapçık, bağımsız bir şekilde başucu kitabı olarak kullanılabilecek nitelikte.

“Duygular evrenseldir. Dünyanın dört bir yanında kızlar, erkekler, bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler, anneanne/babaanne ve dedeler benzer durumlarla karşılaştıklarında aynı yedi duyguyu hissederler.”

Keyifli okumalar…

Yazar Adı: IsabelleFilliozat, VirginieLimousin

Çizer Adı: ÉricVeillé

Sayfa sayısı: 112 sayfa

Yayınevi: Domingo Yayınları