‘Corona’ya karşı korur’ iddiasıyla yılan yiyip video paylaşan kişi tutuklandı

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yaşayan bir kişi, ‘Covid-19’a karşı koruyacağını’ iddia ederek yılan yerken çektiği videoyu paylaşan kişi tutukladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

India Today gazetesi, perşembe günü videoyu paylaşan Vadivelu adındaki tarım işçisinin yılanı yerken, “Yılan Covid-19’u sizden uzakta tutmak için iyidir” dediğini yazdı.

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Times of India’daki habere göre ise 50 yaşındaki tarım işçisinin paylaştığı videoyu izleyen bir kişi, durumu polise bildirdi ve Vadivelu için tutuklama emri çıkarıldı. Poliste, ifadesi alınırken kendisinin birkaç kişi tarafından yılanı yemeye zorlandığını ve sarhoş olduğunu söyledi.

Uzmanlar, “O ısırmadan önce yılan ölmüş zaten ama her şekilde insanlara zarar verebilir. Felçli kalabilirdi. Yılanın zehir bezlerini ısırmadığı için şanslı” dedi.

Hakim karşısına çıkacağı belirtilen Vadivelu’ya ormanlardan sorumlu daire yılanı öldürdüğü için 7 bin rupi (821 lira) ceza kesti.

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27 milyon 894 bin 800 vakanın görüldüğü, 325 bin 998 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan’da, geçen ay bir siyasetçi solunum cihazına bağlı bir hastaya inek idrarı içirirken yakalanmıştı. İnsan sağlığına zarar verecek bitkisel karışımları önerenler, internetten pazarlayanların sayısı da az değil.