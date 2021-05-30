SANA duyurdu: El Bab’da Türkiye destekli paralı askerlerin lideri öldü

Suriye haber ajansı SANA, Halep’in kuzeydoğu kırsalında bulunan El Bab’da infilak eden bir araçta bulunan Ahrar el Şam liderinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Haberde isim verilmedi.
Aracın ‘Türkiye tarafından desteklenen paralı askerler’e ait olduğunu öne süren SANA, ağır hasar meydana geldiğini de belirtti
Suriye’de 2011 yılında Halep’te kurulan ve Beşşar Esad yönetimine karşı savaşan örgütlerden Ahrar el Şam’ın merkezi İdlib’de.
Örgüt Suriye’deki savaşta Özgür Suriye Ordusu, El Nusra Cephesi gibi gruplarla sık sık işbirliği yaptı.
Ahral el Şam aynı zamanda İdlib’i düşürmek için ABD, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle oluşturulan Fetih Ordusu’nun bileşenlerinden biriydi.