Pandemi günlerinde nefes almak için: ArtContact İstanbul başlıyor

Yedi yıldır başkentte ArtAnkara Çağdaş Sanat Fuarı’nı düzenleyen ATİS Fuarcılık, artık bir ayağını İstanbul’a uzatıyor. 31 Mayıs Pazartesi günü ön izlemeyle İstanbul’a ‘Merhaba’ diyecek uluslararası çağdaş sanat fuarı ArtContact İstanbul, 1 Haziran’da başlayacak yeni dönemi sanatla karşılama imkanı da sunacak.

Aralarında Mehmet Aksoy, Devrim Erbil, Bedri Baykam, Ertuğrul Ateş, Prof. İsmail Ateş, Metin Yurdanur’un da bulunduğu yerli, yabancı bine yakın sanatçı ve yüzü aşkın galerinin yanısıra, yerel yönetim, üniversite, müze, sivil insiyatif ve dernekleri çatısı altında bir araya getiren sanat fuarı, 31 Mayıs ile 6 Haziran tarihleri arasında Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Hafta sonu yasakları sürerse fuar 4 Haziran’da sona erecek.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi fuarın da gündeminde.

Sürecin en yoğun ve stresli çalışma şartlarına maruz kalan sağlık personeli ve eşleri, ArtContact İstanbul’u ücretsiz görebilecek. Pandemi dolayısıyla aynı anda sınırlı sayıda kişinin kapalı alanda olabileceği fuar, sabah 10 ile akyam 8 arasında gezilebilecek.

Pandemi dolayısıyla belirsizliklerin neredeyse son dakikaya kadar sürmesi ve bunun getirdiği birçok sıkıntıya rağmen gerçekleştirilebilen fuar, genç sanatçılara önem vermenin yanısıra kamusal alanda sanat çalışmalarını ve uluslararası işbirliklerini hedefliyor.

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Eu Clides…

‘Pandemi doğanın kurtuluşu olabilir‘

Pandeminin konu edildiği projelerden birisi ‘Antropause-İnsan Duraklaması’ sergisi. Türk Seramik Derneği’nin ilk kez bütün disiplinlere açık gerçekleştireceği uluslararası görsel sanatlar sergisi için neden ‘Antropause-İnsan Duraklaması’ kavramını seçtiklerini, serginin küratörleri Mutlu Başkaya, Fatma Batukan ve İlhan Marasalı şöyle anlatıyor:

“Tüm dünyanın aynı anda savaş verdiği o görünmez düşmanı, corona virüsünü biz insanlar yarattık. Doğal yaşam alanlarına yayılarak, doğal kaynakları bencilce kullanarak, karbon ayak izimizi azaltmak yerine artırarak, küresel ısınmaya neden olan biz yarattık. Ve Covid-19 pandemisi tüm dünyada büyük bir dönüşüme yol açtı. Bireysel, toplumsal ve ekonomik alanda önemli davranış değişikliklerini zorunlu kıldı. Pandemi sırasında yaşamın yavaşlamasının ise dünyanın kısmen de olsa kendisini onarması için bir fırsat yarattığını gördük. Bu süreç, aynı zamanda gittikçe kalabalıklaşan gezegenimizi nasıl daha doğru bir şekilde paylaşabileceğimizi düşünmemizi sağlamalı.

Yaban hayatı üzerine çalışan bilim insanları, corona virüsü sonrası ‘Antropause’ olarak adlandırdığı ‘insan duraklaması’nı mercek altına aldı. Covid-19 tehdidi yüzünden küresel ölçekte insan faaliyetindeki geçici yavaşlamanın diğer canlılar üzerinde derin bir etki yaratma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorlar. Covid-19’lü mücadele doğanın dengesi için bir uyarı olabilir…

Gezegeni diğer canlılarla paylaşabilmeyi öğrenmek için bu süreci olumlu yönde kullanabiliriz. Tıpkı Çernobil’de olduğu gibi Covid-19 dönemi de büyük insan kaybına ve ekonomik kayıplara yol açarak, bizi çevreye verdiğimiz zarar karşısında bir düğmeye basmamız için zorluyor. Covid-19 son pandemi değil, eğer gezegenimize bu şekilde davranmaya devam edersek başkaları da ortaya çıkacak. Ama doğru yolda ilerlersek pandemi, doğanın kurtuluşu olabilir!”

Fuarda bu başlık altındaki sergide, aralarında Koreli sanatçı Kim Yong Moon ile Zerrin Tekindor, Hasan Şahbaz, Elifko, Çağlar Uzun, Claudia Schmidt’in de bulunduğu 48 sanatçının eserleri görülebilecek.

Görkemli heykeller

Sanatseverler, fuar alanına geldiğinde, 10-15 ton ağırlığında, en büyüğü 5.5 metre boyunda çarpıcı heykellerle karşılaşacak. Mehmet Aksoy, Metin Yurdanur ve ASAŞ Sanat ve Atölye 20’nin 20’ye yakın heykeli, fuarın açık alanında yer alıyor. Kamusal alanda, uluslararası fuarlarda ve koleksiyonerlerde işleri bulunan, Türkiye’nin önemli kadın heykel sanatçılarından Sevgi Karay’ın eserleri de bu kapsamda görülebilecek.

Fuarın destek verdiği genç sanatçıların heykelleri ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin pişmiş toprak çalışmaları, yine açık alanda.

Pandeminin stresini fırçalarla attılar

ArtContact İstanbul’da yer alan projelerden bir diğeri ‘Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi.’

Pandemi dolayısıyla yoğun günlerin yaşandığı Ankara’daki hastanede, sanatın iyileştirici, ruhla iyi gelen yönünü göz önünde bulunduran, ‘Zihinsel yorgunluğu giderecek tek şey olarak renklere sarıldık’ diyen doktorlar ve diğer sağlık personelinin, eski bir ameliyathaneyi atölyeye çevirip resim yapmaya başlamasıyla ortaya çıkan Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi, eserleriyle sanatseverlerle buluşacak.

Dışkapı Hastanesi Sanat Atölyesi’nden…

I-Solated Contact

Özge Gökbulut Özdemir’in küratörlüğünü yaptığı I-Solated Contact, Birleşik Krallık, Hindistan, Avustralya ve Türkiye’den 19 sanatçının çalışmalarından oluşuyor. Covid-19 küresel salgını nedeniyle izole ve mesafeli zamanlarımızda pek çok şeyle yeniden kurduğumuz bağlantıya odaklanan proje, dünyanın farklı coğrafyalarında izole olmuş sanatçılar arasındaki izole bir teması ve uzun bir kapanma süreci sonrasında sanat ve toplumun gerçek bir sanat atmosferinde yeniden buluşmasını da temsil ediyor.

Aydın Doğan Vakfı da ‘Pandeminin Çizgileri’ başlıklı sergiyle ArtContact İstanbul’da yer alıyor. Resimlerde salgınla değişen hayatlar işleniyor.

Gençler ve yerel yönetimler

Engin Beyaz

Hacettepe, Şırnak ve Bahçeşehir üniversitelerinden gençlerin katıldığı ArtContact İstanbul’da, İstanbul büyükşehir Beşiktaş, Şişli, Kartal, Beylikdüzü, Üsküdar ve Eskişehir Tepebaşı belediyeleri projeleri ve sanatçılarıyla yer alıyor.

Mersad Berber Müzesi, IWC Dünya Suluboya Derneği, UKKSA, Turkish Painting, Hamiye Çolakoğlu Seramik Müzesi, Hacettepe Üniversitesi Modern Müzesi, İmoga Grafik Sanatlar Müzesi, İyilik için Sanat, Sanata Engel Yok, Art-İstanbul Suluboya Derneği, 45 yıl aradan sonra kapılarını yeniden açan İstanbul’un en eski sanat galerilerinden Maçka Sanat, AB Gallery Korea, Rusevi, İsviçre Clauia Schmidt Gallery, Brezilya Silvio Piesco Art, Arte Des-Generado İspanya ve Azerbaycan Azart Gallery, fuarın dikkat çeken katılımcılarından.

‘Göbeklitepe’nin Picassoları’, ‘Kamusal alanda sanat’, ‘İran’da çağdaş sanat’, ‘İbrahim Balaban’ konulu panel ve söyleşilerin yanısıra ‘Kendini Yenmek’, ‘Suluboya Nazım Hikmet portresi’ gibi canlı performanslar, fuarın etkinliklerinden bazıları.

Açılış konserinin yanısıra Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu Konseri (Medeniyetlerin Sesi Korosu’nun katılımıyla), Ethem Çalışkan’a Saygı Konseri ve Bau Trio, 1 ve 2 Haziran’da dinlenebilecek.

Artık buralıyız

ATİS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, “ArtContact İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı galeriler, sanatçı, sanat eseri ve alıcısının fiziksel etkileşimine inanmakla birlikte, atmosferin önemini ve değerini öne çıkarmaya çalışmakta. Sanatın yaratıcı, birleştirici ve geliştirici gücünün bu zor günlerin aşılmasında yardımcı olacağını düşünüyoruz” dedi.

“Galerilerin şemsiyesi altında kavramsal sanat eserlerinin sergilenmesinin yanı sıra sanatın kamusal alanlarda toplumla buluşturulmasını, gençlerin öne çıkarılmasını ve uluslararası işbirliklerinin yoğunlaşmasını, fuarın hedefleri olarak görüyoruz” diyen Aygül, ArtContact İstanbul’un her yıl mayıs ayının son haftasında sanat dostlarıyla buluşacağını söylerken, “Artık buralıyız” mesajı veriyor.

Giriş ücreti yetişkinler için 30, öğrenciler için 15 lira.

Fuarla ilgili tüm bilgiler www.artcontactistanbul.com adresinden edinilebilir.