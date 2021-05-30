Kılıçdaroğlu’ndan Gezi paylaşımı: Kazandınız gençler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerinin sekizinci yılında gençlere seslendi: “Kazandınız gençler.”
CHP lideri, eylemlerden görüntülere yer verdiği Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi’de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler.”
Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu’nun eylemlere katıldığı görüntüler de yer alırken geçtiğimiz aylarda dağılan elektronik dans müziği ikilisi Daft Punk’ın Veridis Quo adlı bestesi kullanıldı.