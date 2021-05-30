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Kılıçdaroğlu’ndan Gezi paylaşımı: Kazandınız gençler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı eylemlerinin sekizinci yılında gençlere seslendi: “Kazandınız gençler.”

Fotoğraf: Twitter/@CHPfotograf

CHP lideri, eylemlerden görüntülere yer verdiği Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Gençlerin güzel ruhu, vasat zihinleri yendi. Gezi’de güzel ruh kazandı. Ağaçlar kazandı. Vasat, o günden beri debeleniyor, saraya sıkıştı, algı ve magazincilikten öteye gidemiyor. Kazandınız gençler.”

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Söz konusu videoda Kılıçdaroğlu’nun eylemlere katıldığı görüntüler de yer alırken geçtiğimiz aylarda dağılan elektronik dans müziği ikilisi Daft Punk’ın Veridis Quo adlı bestesi kullanıldı.

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