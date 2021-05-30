Erdoğan’ın başdanışmanından Peker’e yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 8’inci videosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Helalleşeceğiz abi” diye seslenmesinin ardından başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt geldi.

Peker bu sabah, ‘Fırtınalarla büyüyen fidanlar rüzgarlarla yıkılmaz‘ başlığıyla yayınladığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: “Sayın cumhurbaşkanımız Tayyip abi, ‘Uluslararası bir komplo var’ dedi. Merkezinde de benim de bulunduğumu ismimi geçirmeden söyledi. ‘Bulup getireceğiz’ dedi. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Bundan sonraki videoda anlatacağım o zaman, ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük. Ne bir eksik ne bir fazla. Madem ki ajan olduk… Bir özür bekledim abi ya. Her şey ortada, halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Geri kalanı herkes biliyor. Çevreni sarmışlar, bir sen bilmiyorsun. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım, elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Anlatacağım delillerle. Helalleşeceğiz abi.”

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Twitter hesabından Peker’e yönelik yaptığı paylaşımda ‘gerekenin yapılacağını’ ifade ederek şunları yazdı: “Peker, yaptığı ipe sapa gelmez açıklamalarla iradesinin dışında Türkiye düşmanları ve içerideki bilumum şer ittifaklarının emrinde olduğunu ortaya koymuştur. Devletimiz gerekeni yapacak ve hiçbir güç bu ülkenin bu tarz hezeyanlarla sarsılamayacağını öğrenecek.”