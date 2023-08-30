Akşam Postası / 30 Ağustos 2023

İstanbul’da park, piknik, plaj ve sahilde içki içmek yasaklandı

İstanbul Valiliği’nin yayınladığı karara göre kentte park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki içmek yasaklandı.

İYİ Parti, ‘prensipte anlaşmadığı her yerde’ aday çıkaracak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara ve İstanbul dahil ‘prensipte uzlaşılmayan her yerde’ aday çıkaracaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu: Kararsız muhafazakarlar ‘eski günler’ korkusuyla Erdoğan’a oy verdi

Seçimi kaybeden millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Kararsız muhafazakârlar, ‘ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’yla oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler” dedi.

Kemal Türkler’in kızı Akşener’le görüşen DİSK’e tepkili

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmesi, ülkücülerce silahlı saldırı sonucu öldürülen DİSK’in kurucusu ve ilk başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler’in tepkisini çekti.

Hükümet, Irak’la yeni sınır kapısını gündeme aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak’la yeni bir sınır kapısının açılmasını gündeme aldıklarını bildirdi.

Bir rakı grubuna zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Mey Diageo grubu içkilere zam geldiğini duyurdu.

Gabon’da seçim sonrası darbe duyurusu

Orta Afrika ülkesi Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.