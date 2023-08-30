Kılıçdaroğlu: Kararsız muhafazakarlar ‘eski günler’ korkusuyla Erdoğan’a oy verdi

Seçimi kaybeden millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Kararsız muhafazakârlar, ‘ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’yla oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler” dedi.

Fotoğraf: CHP

28 Mayıs’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 52,18’le, millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yenerek yeniden cumhurbaşkanı olmuştu.

Posta’dan Oray Çalışlar’a konuşan Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ‘kamuoyuna açık özeleştiri yapmamalarının bir eksiklik olduğunu’ söyledi.

CHP lideri, ‘ruh hali’niyse şöyle özetledi: “Üzerimizde seçim sonrası ağır bir baskı oluştu. Partiyi dağıtacak kadar sert bir baskı. Bu hâlâ sürüyor.”

Kılıçdaroğlu ayrıca ‘tereddütlü kitle’nin önemli olduğunu da söyledi: “İktidardan kopuş eğiliminde olan muhafazakâr kitle, sonucu tayin etti. Bu aday listelerine gösterilen aşırı tepkilerden, söz konusu kitle olumsuz yönde etkilendi. Kararsız muhafazakârlar, ‘ulusalcılar iktidara gelirse yeniden eski günlere dönebiliriz korkusu’yla oylarını dönüp tekrar Erdoğan’a verdiler.”