Erdoğan: Mafya bozuntularının kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘suç örgütlerinin kökünü kazıma’ sözü verdi.
Erdoğan Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu.
Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
*İnşallah yakın zamanda çeşitli bahanelerle bize hava savunma sistemi vermeyenlere hava savunma sistemi satacak duruma geleceğiz.
*İnsansız savaş uçağımız Kızılelma’nın testlerini tamamlayarak bir an önce ordu envanterine katmak istiyoruz. Buna da ulaşacağımızdan şüphe duymuyoruz.
*Bir taraftan sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine ortam hazırlarken diğer taraftan da sınır hattındaki illerimizin güvenliğini sağlıyoruz. Pençe operasyonlarıyla aynı güvenlik şeridini orada da tesis etmenin gayretindeyiz.
*Açık ve net söylüyorum, milletimizin huzuruna kast etmenin bedeli vardır. Devletimiz bu bedeli misliyle ödettirmekten çekinmeyecektir. Zehir tacirleri, mafya bozuntularından suç örgütlerine kadar tüm şer şebekelerinin kökünü mutlaka kazıyacağız.
*Ne oy uğruna bölücü şehir eşkıyalarına alan açanların ne terör örgütünün siyasi uzantılarıyla iş tutanların ne de marjinal yapılarla iş birliği yapanların bunların hiçbiri vatandaşlarımızın huzur ve esenliğini temin etmekten alıkoyamacaktır.