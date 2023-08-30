Gabon’da seçim sonrası darbe duyurusu

Orta Afrika ülkesi Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

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Ali Bongo, babası Omar Bango’nun 2009’da ölmesiyle iktidara gelmişti. Bango, ülkede son seçimle yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Bango ailesi ülkeyi 53 yıldır yönetiyor.

12 kişiden oluşan ordu subayları, ulusal televizyondan yaptıkları açıklamayla yönetime el koyduklarını duyururken; Ali Bongo’nun kazandığı ilan edilen seçim sonuçlarını iptal edeceklerini söylediler. Askerler, cumhuriyetin tüm kurumlarını feshedeceklerini de duyurdu. Başkent Librevil’deyse silah sesleri duyuldu.

Askerlerden biri, Gabon 24 televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik” dedi.