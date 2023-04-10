Gabonlu Dina’nın ölümü: Yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Karabük’te, Filyos Çayı’nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi 18 yaşındaki Dina’nın ölümüyle ilgili yeniden gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Gabon uyruklu Jeannah Danys (Dina) Dinabongho Ibouanga’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada dördüncü kez gözaltına alınan şüpheli D.A.’nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’nın aktardığına göre adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlı D.A., daha önce üç kez gözaltına alınarak tutuklanma istemiyle hakimliğe sevk edilmiş, adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverilmişti.

Ne olmuştu?

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart’ta Filyos Çayı’nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Dina’ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Soruşturmada gözaltına alınan sekiz şüpheli serbest bırakılmıştı.