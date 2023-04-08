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Yaramazlara biraz batar!

Karabük’teki Gabonlu öğrencinin ölümünde bir şüpheli üçüncü defa gözaltında

Karabük’te Filyos Çayı’nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın ölümüyle ilgili bir şüpheli yeniden gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, 26 Mart’ta Filyos Çayı’nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi Ibouanga’ya (18) ait olduğu belirlenmişti.


Karabük Başsavcılığı, ön otopsi raporuna göre, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üçü yabancı uyruklu sekiz şüpheli serbest bırakılmıştı.

AA’nın haberine göre ölümün aydınlatılması kapsamında yürütülen soruşturmada üçüncü kez gözaltına alınan şüpheli D.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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