Hükümet, Irak’la yeni sınır kapısını gündeme aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak’la yeni bir sınır kapısının açılmasını gündeme aldıklarını bildirdi.

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Ticaret Bakanlığı, Bolat’ın Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyaretiyle, iki ülke arasındaki ‘çok boyutlu ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde güçlü bir adım atıldığını’ bildirdi.

Buna göre Bolat, ziyaret kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilirken Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim, Irak Ticaret Bakanı Atir Davud Selman el-Greyri, Irak İmar, İskan, Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanı Bengin Rekani ve Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Miheybis ile resmi görüşmeler yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, Bolat’ın Bağdat’a gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmeleri de aktarıldı.

İki ülke arasındaki yeni sınır kapısını gündeme getiren Bolat şunları dedi:

“Türkiye ile Irak arasında yatırım alanındaki yasal altyapının güçlendirilmesi, bankacılık ve gümrükler alanında atılacak adımlar, iş insanlarımızın çalışma izin ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve ülkemiz ile Irak arasında yeni bir sınır kapısı açılması hususları ele alındı.”

Türkiye ile Irak arasında Habur, Şemdinli-Derecik, Çukurca-Üzümlü ve Gülyazı olmak üzere dört sınır kapısı bulunuyor.