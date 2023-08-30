Kemal Türkler’in kızı Akşener’le görüşen DİSK’e tepkili

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmesi, ülkücülerce silahlı saldırı sonucu öldürülen DİSK’in kurucusu ve ilk başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler’in tepkisini çekti.

Fotoğraf: Twitter

Çerkezoğlu ve Çalışkan’dan oluşan DİSK heyeti vergiye yönelik önerilerini sunmak üzere Meclis’te bir dizi görüşme yapmış, bu kapsamda İYİ Parti Genel Merkezi’nde Akşener’le görüşmüştü.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İyi Parti Genel Merkezi’nde ziyaret ederek, #VergideAdalet mücadelemiz kapsamında işçilerin, emekçilerin, emeklilerin üzerindeki vergi yükünün azaltılması için neler yapılması gerektiğine dair önerilerimizin yer aldığı dosyamızı aktardık. pic.twitter.com/3raiudhe35 — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) August 28, 2023

Bu görüşmeye Twitter’dan tepki gösteren Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler, şunları yazdı: “DİSK dört harf artık ve hala ekmeğini yiyip kullanıyorlar. İlk ziyaretlerinde de büyük tavır koydum.. Ben babamı öldüren katillerin cenazesine gidenlere suç duyurusunda bulunurken, bunlar ziyarette… Türkler kızı olarak bildireyim dedim…”

DİSK’e değil işgal edenlere yazıklar olsun.DİSK 4 harf artık ve hala ekmeğini yiyip kullanıyorlar, ilk ziyaretlerinde de büyük tavır koydum.. Ben babamı öldüren katillerin cenazesine gidenlere suç duyurusunda bulunurken, bunlar ziyarette..TÜRKLER kızı olarak bildireyim dedim.. — Nilgün Türkler (@nilgunturkler) August 29, 2023

Akşener Osmanağaoğlu’nun cenazesindeydi

DİSK’in kurucusu Kemal Türkler, 22 Temmuz 1980’de İstanbul’daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Türkler suikastina ilişkin açılan davada Ünal Osmanağaoğlu idamla yargılandı ancak 3’üncü Yargı Paketi’ne eklenen geçici maddeden faydalanarak 10 Temmuz 2012’de tahliye edildi.

Yedi TİP’linin öldürüldüğü Bahçelievler katliamından da yargılanan Osmanağaoğlu, 1 Temmuz 2014’te hayatını kaybetmişti. Tabutuna bayrak sarılan Ünal Osmanağaoğlu’nun Fatih Camii’ndeki cenaze törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Akşener (dönemin TBMM başkanvekili ve MHP İstanbul milletvekili), MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan gibi isimler katılmıştı.