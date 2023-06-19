DİSK yöneticisi, AA muhabirine sataştı: Gelme lan bir daha

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Tekstil İş Başkanı Kazım Doğan, Anadolu Ajansı foto muhabiri Mehmet Murat Önel’e sataştı: “Yeter be, kaç tane çektin be?”

Kazım Doğan, solda. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Mehmet Murat Önel)

DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu‘nun ikinci toplantısının ardından basın açıklaması düzenledi.

Açıklama sırasında Doğan, toplantıyı görüntüleyen Önel’e “Yeter be, kaç tane çektin be? Yeter ama ya…” diye sataştı.

Toplantı bitince de Önel, Doğan’a tepkisini gösterdi: “Siz benden ne istiyorsunuz beyefendi? Böyle mi savunuyorsunuz işçilerin haklarını? Çekmemi istemiyorsanız neden çağırıyorsunuz?”

Doğan da görevliler tarafından sakinleştirilerek uzaklaştırılırken “Sen utan lan! Konuşma benle. Gelme lan bir daha” dedi.

DİSK Basın-İş kınadı

Olay sonrası DİSK Basın-İş’in Twitter hesabından şunlar yazıldı:

“DİSK yönetiminin yaptığı basın toplantısında meslektaşımıza yönelik saygısız ifadeleri ve yakışıksız tavrı asla kabul etmiyoruz. Tepkimizi konfederasyonumuzun yönetimine ileteceğimizi de tüm meslektaşlarımızın bilmesini isteriz.”

Anadolu Ajansı, Önel’in toplantıda çektiği fotoları sistemine koydu fakat haberde sataşmadan bahsetmedi. Kurumsal bir tepki açıklaması da yayınlanmadı.