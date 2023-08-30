Bakan Işıkhan: Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, zam oranına ilişkin “Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi.

Vedat Işıkhan. (AA)

Işıkhan, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin maaş zam oranının belirleneceği Kamu Görevlileri Hakem Heyeti toplantısıyla ilgili konuştu.

AA’nın haberine göre Işıkhan, “Süreç yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti’nindir. Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kamu İşveren Heyeti’nin 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecini başarıyla tamamladığını, maaş artışına yönelik son sözün Hakem Heyeti’nde olduğunu belirten Işıkhan, “Memur ve memur emeklileri zammı süreci yarın sonlanacak, takdir Hakem Heyeti’nindir” diye konuştu.

‘AKP hükümetinin bugüne kadar hiçbir kamu görevlisini, çalışanı, işçiyi, emekliyi enflasyona ezdirmediğini, bundan sonra da ezdirmeyeceğini’ savunan Işıkhan, “Hakem Heyeti’nin vereceği karar nihai karardır. Hizmet kollarında ve uzlaştığımız 341 maddede kamu çalışanlarımıza önemli haklar sağladık. Bundan sonra da tüm çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma anlayışımızı sürdüreceğiz” dedi.