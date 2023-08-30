Tüm narsisistik özellikler kötü olmayabilirmiş

Narsisistik kişilik bozukluğu (NPD) olan danışanlarla çalışan terapist Jessica MacNair, bazı narsisistik özelliklerin küçük bir dozunun ‘aslında iyi olabileceğini’ söylüyor: “Bu özelliklerden bazıları özsaygı konusunda yardımcı olabilir.”

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Jessica MacNair’e göre birine narsist diyorsanız, muhtemelen onun istenmeyen özelliklerinden bazılarını yakalamışsınızdır: Empati ve öz farkındalık eksikliği, yüksek düzeyde kibir…

CNBC‘de yer alan habere göre MacNair, birçok kişilik bozukluğu gibi narsisizmin de bir ‘spektrum’ olduğunu söylüyor.

Narsistik kişilik bozukluğu teşhisi konulabilmesi için ‘DSM-5’ olarak bilinen ‘Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı’, beşinci baskıda tanımlanan şu dokuz örüntüden en az beşini göstermeniz gerekiyor:

*Büyüklenmeci bir kendini beğenmişlik duygusuna sahip olmak.

*Başarı, güç, parlaklık, güzellik veya mükemmel aşk fantezileriyle meşguliyet.

*Kişinin kendisinin ‘özel’ olduğuna ve sadece diğer özel kişiler tarafından anlaşılabileceğine veya sadece diğer özel kişilerle ilişki kurması gerektiğine inanması.

*Kişinin kendisine aşırı hayranlık beslemesi.

*Olumlu muamele veya beklentilere uygunluk konusunda makul olmayan bir beklentiye sahip olmak. Yani, başkalarından sürekli özel bir muamele beklemek ve kişinin kendi hakkında oldukça yüksek bir değer atfetmesi.

*Sömürücülük ve kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarından yararlanmak.

*Empati yoksunluğu ve başkalarının ihtiyaçlarıyla özdeşleşme isteksizliği

*Sıklıkla başkalarını kıskanma veya başkalarının kendisini kıskandığına inanma.

*Kibirli, mağrur davranışlar ve tutumlar sergilemek.

Altını çizmek gerekir ki bu beş eğilimi göstermeyen bir kişi yine de narsisistik kişilik özelliklerine sahip olabilir.

‘Anksiyete yaşayan kişilere yardımcı olabilir’

Elbette, narsisistik örüntülere sahip birçok kişi bunları çevrelerindeki insanları istismar etmek veya manipüle etmek için kullanır. Ancak MacNair, daha düşük bir dereceye kadar, bu eğilimlerin bir kişinin daha iddialı olmasına yardımcı olabileceğini söylüyor:

“Bu özelliklerden bazıları, aşırıya kaçmadıkları takdirde, anksiyete yaşayan kişilerin kendilerine daha fazla güvenmeyi, sınırlar koymayı ve ‘Hayır’ diyebilmeyi öğrenmeleri için bir temel oluşturabilir.”

MacNair bunun profesyonel bir ortamda geçerli olabileceğini de vurguluyor: “Hafif narsisistik özellikler ilerlemenize yardımcı olabilir ama kontrolde tutulmadığı takdirde hızla zararlı hale gelebilir. Pek çok insan bu tür eğilimlerle sorun yaratmadan etrafta dolaşıyor. Ne zaman ki istismarcı, öfkeli ve manipülatif bir eşiği aşar, işte o zaman kötü olur.”