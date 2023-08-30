Muhalefet içki yasağında ‘kafayı kuma gömdü’

İstanbul Valiliği’nin kentteki park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki yasağına birkaç tepki dışında muhalefetten henüz ses çıkmadı.

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Valiliğin dünkü kararına göre İstanbul’da park, piknik yeri, plaj ve sahilde içki içmek yasaklandı.

Kararda, emniyet/jandarma ve zabıta birimlerinin ‘etkin şekilde’ denetim yapması, ‘halkın huzur ve güvenliğini bozacak olaylara meydan verilmemesi’ ve hükümlere uymayan kişiler ve işletmeler hakkında yasal işlem başlatması tebliğ edilmişti.

Valilik tepkilerin ardından yayınladığı açıklamada kararın ‘yeni olmadığını, ilgili kurumlara yükümlülüklerin hatırlatıldığını’ savunmuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de resmi açıklamaya paralel olarak yeni yasak getirmediklerini, mevcut yasaları hatırlattıklarını söyledi.

Vali ayrıca, kadınların da İstanbul’da‘korkmadan gece geç saatlerde dahi park ve sahillerde rahatsız edilmeden vakit geçirmesinin hakkı olduğunu’söyledi. ‘Genelgeyle buna da dikkat çekmek istediklerini’ savundu.

Muhalefet cılız

Birçok hukukçuya göre valiliğin bu kararı hiçbir kanunda geçmediği gibi Anayasa’ya da aykırı. Yurttaşlar, özellikle sosyal medyadan tepkilerini dile getirirken muhalefetten Türkiye İşçi Partisi ve CHP Ankara Milletvekili Murat Emir dışında kimse tepki göstermedi.

TİP, Twitter’dan paylaştığı açıklamada kararın ‘içki içenlere ayrımcılık niteliğinde’ olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“İstanbul Valiliği’nin içki tüketen yurttaşlarımıza karşı açık ayrımcılık anlamına gelen yasaklama kararını tanımıyoruz. Anayasa’ya aykırı bu sözde yasaklama kararı, özgürlüklere ve laikliğe açık bir saldırı ve toplumsal barışı dinamitleme girişimidir. Tehlikeli sonuçlara gebe olabilecek söz konusu kararın iptali için hukuki başvurular dahil gerekli adımları atacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Uydurma gerekçelerle halkın yaşamına müdahale edilmesine göz yummayacağız!”

İstanbul Valiliği’nin içki tüketen yurttaşlarımıza karşı açık ayrımcılık anlamına gelen yasaklama kararını tanımıyoruz.



Anayasa’ya aykırı bu sözde yasaklama kararı, özgürlüklere ve laikliğe açık bir saldırı ve toplumsal barışı dinamitleme girişimidir.



Tehlikeli sonuçlara gebe… pic.twitter.com/O1tufkoXXS — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) August 30, 2023

CHP’li Emir’se şunları yazdı: “İlgili Kanunda “Çevreye rahatsızlık verilmesi, taşkınlık yapılması” durumunda para cezası uygulanacağı belirtiliyor ama işgüzar Valimiz yetkisini aşıp alkol tüketimini yasaklıyor. Ayrıca bir hakkın kullanımı genelgeyle değil ancak kanunla sınırlanabilir ki o da Meclisin işi. Hukuku çiğneyerek yaşam tarzına müdahale ediyorlar.”