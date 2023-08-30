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Yaramazlara biraz batar!

Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Fotoğraf: AA

Ayrıntılar gelecek…

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Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Akşam Postası / 30 Ağustos 2023

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