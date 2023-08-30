Mansur Yavaş adaylığını ilan etti

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bir kez daha aday olduğunu açıklayarak, “Bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum” dedi.

Mansur Yavaş. (AA)

Yavaş, başkentte düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama programında konuştu. Yavaş konuşmasında ABB Başkanlığı’na bir kez daha aday olduğunu şu sözlerle duyurdu.

“Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de, bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim.

Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum. Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara’yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?”