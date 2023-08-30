Haklarını isteyen öğretmenlere polis engeli: Çok sayıda gözaltı

Ücretlerinin düşüklüğüne dikkat çekmek için İstanbul Taksim’de bir araya gelen özel sektör öğretmenlerine müdahale eden polis, yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: ANKA

Ücretlerinin düşük olması gerekçesiyle Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, Taksim’deki Odakule’de bulunan TÖZOK önünde bugün eylem yapmak istedi.

ANKA’nın haberine göre gruba izin vermeyen polis, öğretmenleri İstiklal Caddesi üzerinde ablukaya aldı. Ablukadaki öğretmenler, polislere de tepki göstererek “Öğretmene değil, patronlara barikat” ve “Taban maaş haktır, geri alacağız” sloganları attı.

Ters kelepçeyle gözaltı yapılması üzerine bir kişi de “Öğretmene ters kelepçe yapamazsınız. Öğretmeniz biz. Ters kelepçeyle alamazsınız öğretmeni” tepki gösterdi.

Çok sayıda sendika üyesi, polisin müdahalesiyle gözaltı araçlarına bindirildi.

Yaklaşık 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.