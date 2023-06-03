Akşam Postası / 3 Haziran 2023

Erdoğan yemin etti: Gözler kabineye çevrildi

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan Meclis’te yemin ederek üçüncü dönem cumhurbaşkanlığına başladı.

Kılıçdaroğlu: Olağan kurultay yasalara göre yapılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi üyelerinin her seçimden sonra olduğu gibi istifa dilekçelerini verdiğini belirtirken, olağan kurultay sürecinin yasalara göre yapılacağını söyledi.

Daron Acemoğlu: Türkiye için çok, çok, çok karamsar değilim

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimleri ‘kolayca’ kazanmasının kendisi için sürpriz olduğunu söyledi. Acemoğlu, Türkiye’nin geleceği için “Çok, çok, çok karamsar değilim” dedi.

Cumartesi Anneleri’ne polis müdahalesi: En az 14 gözaltı

Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’nda yapmak istediği basın açıklamasına polis müdahale etti.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk: Gazetede değişim çalışmaları var

Habertürk yazarlarından Kemal Öztürk, gazetede değişim çalışmaları olduğunu söyledi. Habertürk sitesinde bir süredir köşe yazısı yayımlanmıyordu.

Fatih Altaylı yeni projesini açıkladı: Benzersiz bir şey yapmak istiyorum

Habertürk’ten ayrılan gazeteci Fatih Altaylı, Youtube üzerinden yayınlar yapacağını ve çok kanallı bir projeye imza atacağını belirtti.

Beş ayda 38 bin lüks araç satıldı: En çok tercih edilen markalar neler?

Yılın ilk beş ayında 38 bin 256 lüks araç satıldı. En çok satılan araçlar arasında BMW, Audi ve Mercedes yer alıyor.

Suudi devinden Türk inşaatçılara 50 milyar dolarlık teklif

Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco, 50 milyar dolarlık potansiyel projeleri görüşmek üzere bu hafta Türk müteahhitlerden oluşan bir ‘orduyla’ bir araya geldi.

THY’nin ‘en büyük’ uçak siparişi sarkabilir

Türk Hava Yolları’nın (THY) önümüzdeki hafta duyurmayı planladığı 600 uçaklık sipariş anlaşması sarkabilir.

Kemal Kınacı’yı kaybettik

Hürriyet, Milliyet ve Günaydın gazetelerinin eski yöneticilerinden Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi Kemal Kınacı hayatını kaybetti.