Erdoğan yemin etti: Gözler kabineye çevrildi

Yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan Meclis’te yemin ederek üçüncü dönem cumhurbaşkanlığına başladı.

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Erdoğan önce geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli’nin elinden mazbatasını aldı. Sonra da Meclis’te yemin etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da milletvekili olmadığı için töreni locadan takip etti.

Töreni Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Esra Erdoğan Albayrak, Selçuk Bayraktar ve torunları da locadan izledi.

Görev törenine çok sayıda temsilci katılacak

Erdoğan yemin ettikten sonra Anıtkabir’e geçti. Erdoğan’ın buradan Beştepe’ye geçerek göreve başlama törenine katılacak.

Törene 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın da olduğu uluslararası kuruluşların temsilcileri katılacak.

Kabine açıklanacak

Göreve başlama töreninin ardından, törene katılan yabancı liderler onuruna saat 19.00’da Çankaya Köşkü’nde akşam yemeği verecek.

Erdoğan’ın yeni kabinesiniyse Çankaya Köşkü’ndeki yemekten sonra açıklaması bekleniyor.