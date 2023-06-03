Suudi devinden Türk inşaatçılara 50 milyar dolarlık teklif

Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco, 50 milyar dolarlık potansiyel projeleri görüşmek üzere bu hafta Türk müteahhitlerden oluşan bir ‘orduyla’ bir araya geldi.

Erdoğan ve Prens Selman. (Arşiv fotoğraf: Reuters)

Gulf News’a konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, devlet kontrolündeki petrol firmasının temsilcilerinin salı ve çarşamba Ankara’da yaklaşık 80 inşaat firmasının yöneticileriyle bir araya geldiğini ve 2025’e kadar planlanan projeler için ön yeterlilik kazanmaya çalıştıklarını söyledi.

Eren “Aramco, projelerinde mümkün olduğu kadar çok Türk müteahhit görmek istiyor. 50 milyar dolar değerinde rafineri, boru hattı, yönetim binaları ve diğer altyapı inşaatlarını yapmayı planlıyorlar” dedi.

Aramco’nun ihalelere girebilecek müteahhitlerin listesini çıkaracağını belirten Ersoy, tarafların yakında Suudi Arabistan’da tekrar bir araya geleceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, geçen haziranda ekonomik ve savunma ilişkilerini ilerletme konusunda anlaşmıştı.