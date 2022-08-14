Suudi petrol devi Aramco, ikinci çeyrekte rekor kırdı

Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco, yılın ikinci çeyreğinde 48,4 milyar dolar kar ederek rekor kırdı. Analistlerin tahmini 46,2 milyar dolar kar edeceği yönündeydi.

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Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal ettikten sonra petrol ve gaz fiyatları ‘uçtu.’ Varil fiyatı 130 doların üzerini gördü. Rusya, Batı’ya en çok petrol ihracat eden ülkelerden. Ancak savaş çıkınca Batılı ülkeler Rusya’ya bağımlı kalmamak için başka ülkelere yöneldi.

Bunun üzerine devlet yönetimindeki Aramco’nun karı geçen yıla kıyasla yüzde 90 arttı. Bu yıl ikinci çeyrekteki karı, üç yıl önceki verilere göre ‘en yükseği’ olarak kayıtlara geçti.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 25,5 milyar dolar kar eden şirket Exxonmobil, Chevron ve BP gibi şirketleri solladı.

Bloomberg’e göre dünyanın en büyük petrol şirketleri arasında yer alan Aramco’nun ikinci çeyrekteki karı, üç aylık süreç baz alındığında listelenen tüm şirketlerinkinden yüksek.

Şirket, yönetimi talebi karşılamak için büyümeye devam edeceğini duyurdu.

CEO Amin Nasır, ekonomik belirsizlik ve küresel pazardaki dalgalanmanın devam ettiğini ancak bu yılın ilk yarısındaki verilerin artan talebi karşılayabilmeleri için yatırım yapmaları gerektiğine işaret ettiğini söyledi.