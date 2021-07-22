Aramco’nun verileri sızdırıldı: 50 milyon dolarlık kripto para isteniyor

Dünyanın en değerli petrol şirketlerinden Aramco’nun verileri sızdırıldı ve karşılığında 50 milyon dolar (427,62 milyon lira) istendi.

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BBC’ye açıklama yapan, resmi adı Saudi Arabian Oil Company olan Suudi Arabistan’nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketinin yönetimi, kendileri için çalışan bir alt yükleniciden verilerin sızdırıldığını doğruladı. Ancak Associated Press’in (AP) haberinde yer alan, milyonlarca dolar ‘koparmak’ için koz olarak kullanıldığı bilgisi hakkında yorum yapmadı.

AP’nin haberinde; 1 terabitlik verinin sızdırıldığı, 50 milyon doların kripto para olarak ödenmesinin istendiği, verinin kimlerin elinde olduğunun netlik kazanmadığı belirtildi.

BBC’ye e-posta yoluyla yapılan açıklamada, ‘kendileriyle çalışan bir şirketin elindeki sınırlı miktarda verinin sızdırıldığını fark ettikleri’ belirtildi. Ancak, söz konusu alt yüklenicinin adı verilmedi, bu şirketin hacklenip hacklenmediği, verilerin nasıl sızdırıldığına dair bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, “Sızmanın sistemlerimizdeki bir ihlal sonucunda olmadığının altını çizmek isteriz. Operasyonlarımıza etkisi olmadı” dendi.

Aramco’nun bilgisayar ağı, 2012 yılında Shamoon virüsü saldırısının hedefi olmuştu.

Petrol üreticileri siber güvenlik konusunda gereken yatırımı yapmadıkları gerekçesiyle eleştiriliyor. Mayıs ayında ABD’deki Colonial Pipeline, fidye yazılımla siber saldırının hedefi olmuştu.