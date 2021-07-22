Diken

Yaramazlara biraz batar!

Aramco’nun verileri sızdırıldı: 50 milyon dolarlık kripto para isteniyor

Dünyanın en değerli petrol şirketlerinden Aramco’nun verileri sızdırıldı ve karşılığında 50 milyon dolar (427,62 milyon lira) istendi.

Fotoğraf: Reuters

BBC’ye açıklama yapan, resmi adı Saudi Arabian Oil Company olan Suudi Arabistan’nın ulusal petrol ve doğalgaz şirketinin yönetimi, kendileri için çalışan bir alt yükleniciden verilerin sızdırıldığını doğruladı. Ancak Associated Press’in (AP) haberinde yer alan, milyonlarca dolar ‘koparmak’ için koz olarak kullanıldığı bilgisi hakkında yorum yapmadı.


AP’nin haberinde; 1 terabitlik verinin sızdırıldığı, 50 milyon doların kripto para olarak ödenmesinin istendiği, verinin kimlerin elinde olduğunun netlik kazanmadığı belirtildi.

BBC’ye e-posta yoluyla yapılan açıklamada, ‘kendileriyle çalışan bir şirketin elindeki sınırlı miktarda verinin sızdırıldığını fark ettikleri’ belirtildi. Ancak, söz konusu alt yüklenicinin adı verilmedi, bu şirketin hacklenip hacklenmediği, verilerin nasıl sızdırıldığına dair bilgi paylaşılmadı. Açıklamada, “Sızmanın sistemlerimizdeki bir ihlal sonucunda olmadığının altını çizmek isteriz. Operasyonlarımıza etkisi olmadı” dendi.

Aramco’nun bilgisayar ağı, 2012 yılında Shamoon virüsü saldırısının hedefi olmuştu.

Petrol üreticileri siber güvenlik konusunda gereken yatırımı yapmadıkları gerekçesiyle eleştiriliyor. Mayıs ayında ABD’deki Colonial Pipeline, fidye yazılımla siber saldırının hedefi olmuştu.

SON HABERLER

#BoğaziçiSeçimİstiyor ne öğretiyor?

Boğaziçi’nin rektör seçiminden çıkarabildiği kurucu projeyi, kurumsal muhalefet, erken genel seçimden devşiremiyor. Çünkü arada büyük bir fark var. Boğaziçi direnişi siyaset üretiyor, kurumsal muhalefet ise siyasetsizlik. Boğaziçi’nin siyaset üretiminin değerli olmasının bir nedeni de, kendi içindeki anti-politizm damarını dönüştürme tecrübesi kazanmış olması. Siyasete katılımın sade yurttaşlar için öcü görülerek tepedeki bir avuç ayrıcalıklıya bırakıldığı bir ülkenin demokratik yaşamı için hayati nitelikte bir beceri bu.

Sevmeyi öğrenmek…

“Sevmek ve sevgimizi yaşamak en doğal hakkımızdır, yeter ki sevdiğimizin en doğal ve evrensel haklarına saygı gösterelim. Çünkü çok sevmemiz, bize öteki üstünde tahakküm kurma ya da özgürlüğüne müdahale etme hakkı vermez. Keza, kendi duygularımızın ya da yaşantımızın sorumluluğunu da öteki kişiye yükleme hakkımız yoktur.”