Yargı, Mustafa Erdoğan’ın dünürü için hazırlanan imar değişikliğine ‘Dur’ dedi

AYŞEGÜL KASAP

Muğla 2’inci İdare Mahkemesi Marmaris Hisarönü Köyü, 142 parselde yaşlı bakımevi inşası için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planı değişikliği için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Söz konusu arazi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın dünürüne ait ve özel koruma bölgesi. Yani bir çivi bile çakılması yasak.

Bakanlığın ‘adrese teslim’ imar planı değişikliğine yargının dur demesi çevre aktivistlerini bölgedeki benzer davalar adına sevindirdi.

Görsel: Marmaris Kent Konseyi

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 31 Aralık’ta Hisarönü Mahallesi’ndeki bir tarlayla ilgili imar planı değişikliğini askıya çıkarmıştı.

Askıya çıkan plan değişikliği 23 bin 20 metrekare araziyi kapsıyor. Hazırlanan projeye göre 15 bin 899 metrekaresi özel yaşlı bakımevine ayrılacak. Geri kalan 2 bin 936 metrekaresi rekreaktif (halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılayan) alan, 2 bin 740 metrekaresi rekreasyon (yapı izni olmayan) alanı, 1443 metrekaresi yol, 1233 metrekaresi de park olacak.

Ancak söz konusu arazide bir çivi bile çakılması yasak. Çünkü arazi, 1990’da bakanlar kurulu kararıyla ilan edilen ‘Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’ içinde yer alıyor. Aynı zamanda Marmaris Milli Parkı’nı da kapsıyor.

Arazinin yüzde 80’i Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan’ın damadının annesi Ayşe Sevda Peker’e ait.

Bakanlık Erdoğan’ın yeğeninin annesi için kanunları rafa kaldırmış ve özel bir imar planı değişikliği hazırlamıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi de dava açtı

Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi, kentin imar planlarında parsele özel değişiklik yapılmasına karşı itiraz etti ve dava açtı.

Davaya Muğla Mimarlar Odası müdahil oldu. Ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi de bir dava açtı.

Kararının iptali için açılan davalarda bilirkişi, doğa lehine rapor düzenledi ve davacıların haklılığını gösterdi.

1 Haziran’da iki tarafı dere, önü deniz olan ve 17 metrede sert zemin bulunan sulak alanda yapılmak istenen projeye, bilirkişi raporu doğrultusunda Muğla İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Bu kararla yapılmak istenen talana ve tahribata engel olundu.

Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Mimarlar Odası’nın bu davada gösterdiği dayanışmaya, Sinpaş projesi için açılan davada Muğla Barosu ve Muğla Şehir Plancıları Odası da katılarak dayanışmayı büyüttü, yaşam alanlarının korunmasında mücadeleyi güçlendirdiler.

Yerel belediyenin davacı olmaması, proje için ruhsat verip vermediğiyle ilgili dilekçeye ‘Sayın ilgili CİMER başvurunuzla ilgili olarak; Belediyemizce imar mevzuatı anlamında gerekli işlemler titizlikle yürütülmekte olup, yetkinizin olmadığı ve kişilerin özel alanına giren konularda bilgi paylaşımında bulunulamayacağı’ biçimindeki cevabı yerel belediyeyle dayanışma ruhunun yaratılamaması noktasında üzüntümüzdür.

142 parsele paralel, hemen yanında yer alan belediyeye ait 179/4 parsele, Sinpaş’ın ve diğer yerlerin molozunu döküp üstünü toprakla örterek alanı tahrip eden yerel belediyenin, bu talanlara karşı bilerek sessiz kalması/ortaklaşmasına karşın, kentte mücadele dayanışma içinde büyüyerek devam etmektedir.”