Fatih Altaylı yeni projesini açıkladı: Benzersiz bir şey yapmak istiyorum

Habertürk’ten ayrılan gazeteci Fatih Altaylı, Youtube üzerinden yayınlar yapacağını ve çok kanallı bir projeye imza atacağını belirtti.

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Altaylı, 16 Mayıs’ta Habertürk’ten ayrıldığını ve yazılarına ‘fatihaltayli.com.tr’de devam edeceğini duyurmuştu. Altaylı, bununla sınırlı kalmayacağını ve ‘çok kanallı bir Youtube televizyonu’ kuracağını söyledi.

Aposto’dan Abdullah Esin’e konuşan Altaylı, yeni yol haritasını şöyle açıkladı:

*Habertürk’ten ayrılmamdan hemen sonra fatihaltayli.com.tr devreye girdi ve günlük yazılarımı orada yazıyorum. İlk günden itibaren müthiş bir izlenme sayısı yakaladık. Pek çok haber sitesinden fazla tıklanıyoruz.

‘Benzersiz bir şey yapmak istiyorum’

*Televizyon tarafınıysa yakın zamanda Youtube üzerinden başlatacağız. Çok kanallı bir Youtube televizyonu hazırlıyoruz. Ortak olmak isteyen, yatırımcı olmak isteyen fonlar ve sermaye grupları var ama ben bağımsızlığımdan taviz vermek istemiyorum. Tamamen bağımsız gazetecilik girişimi olsun istiyorum. Kendim finanse edeceğim ve onurlu, namuslu, özgür ruhlu bir grup gazeteci arkadaşımla yapmak istiyorum bunu. Temiz meslektaşlarımın ortak olacağı bir dijital platform kurmak için uğraşıyorum.

*Aslında tek başıma yarın da başlatabilirdim ama izleyicilerden çok da uzun olmayan bir süre talep ediyorum. Benzersiz bir şey yapmak istiyorum. Habertürk’ün son dönemindeki tembellik sürecimi bitirdim ve çok çalışıyorum. Herkes tatil yaparım diyordu, bense yıllardır çalışmadığı kadar yoğunum. Yapacağımız işi Türkiye açısından çok önemli buluyorum.

*Teke Tek Bilim elbette sürecek. Ayrıldığım gün Celal Şengör arayıp “İnternette devam edelim” dedi. Ertesi gün İlber Hoca aradı, “Aynen devam. Daha da rahat konuşuruz” dedi. Teke Tek Bilim, temmuz sonu gibi başlar herhalde. Birebir’i de eylül gibi başlatırız.

‘Tüm gazetecilere açacağız’

*Ama sadece onlar değil, çok farklı kanallar da olacak. Bayağı bir televizyon kurmayı hedefliyoruz diyebilirim. Hepsi güvenilir bir grup gazetecilerle ve şartlarımız olgunlaşınca bağımsız tüm gazetecilere kapıyı açacağız. Becerebilirsek çok sürpriz bir iş ortaya çıkaracağız.