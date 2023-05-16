Fatih Altaylı Habertürk’ten ayrıldı

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk’ten ayrıldığını duyurdu.

Fatih Altalı.

Fatih Altaylı, ayrılık haberini “Bana katlanan herkese teşekkürler” başlıklı yazıyla duyurdu.

Altaylı, özellikle seçim dönemindeki muhalif tavrı nedeniyle iktidar kontrolündeki ‘troller’in hedefindeydi.

Altaylı’nın veda yazısının not kısmı şöyle: “Bundan böyle, medyada kimseye patron diyecek gücüm takatim yok. Saygı duyacağım öyle birini de zaten göremiyorum. Ama bir süre sonra yazılarıma fatihaltayli.com.tr adresinden devam etmeyi planlıyorum. Sonrasına bakarız.”