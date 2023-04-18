Fatih Altaylı: Erdoğan’ı yollara düşüren tablo bu tablo

Aslında her şey bakış açısına bağlı.

Mesela iktidara yakın olduğu izlenimi veren bir yayın kuruluşu, dün Malatya’nın önümüzdeki seçimlerde kime oy vereceği ile ilgili bir anket sonucu yayınlamış.

Başlığı da “AK Parti açık ara önde” diye atmış.

Peki gerçekten öyle mi!

Gerçeği bulmak için bir karşılaştırma yapmak lazım.

Ne ile?

Son seçim sonuçları ile. 2018 Haziran’ı ile.

Orada durum ne?

AK Parti 2018’den bu yana yüzde 12.6 oy kaybetmiş.

CHP 8.5 oy kazanmış.

MHP 5.3 oy kaybetmiş.

İYİ Parti 5.2 puan oy kazanmış.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adayı olarak oy kaybı 15.3 puan.

CHP adayının oy kazancı ise 18.8 puan.

Hadi bakalım söyleyin.

Bu tablo iktidar açısından iyi mi kötü mü!

Dün de yazdığım gibi, iktidar hiç rahat değil.

Miting yapmama kararı almış olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçime 27 gün kala 40 miting yapmak için yollara düşüren tablo bu tablo.

Siz algıyı gerçek zannediyorsunuz.

Ama onlar gerçeği biliyor.

Fatih Altaylı’nın yazısı